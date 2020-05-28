Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.

Судьи полностью удовлетворили жалобу прокурора, сообщает Центр противодействия коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу Максима Микитась с залогом в 100 миллионов гривен.

Однако судья назначил домашний арест, который прокуратура и обжаловала в апелляции.

Сегодня же Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Максима Микитася под стражу с возможностью оплатить 100 миллионов гривен залога.