Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.
Судьи полностью удовлетворили жалобу прокурора, сообщает Центр противодействия коррупции.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу Максима Микитась с залогом в 100 миллионов гривен.
Однако судья назначил домашний арест, который прокуратура и обжаловала в апелляции.
Сегодня же Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Максима Микитася под стражу с возможностью оплатить 100 миллионов гривен залога.
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.
Судьи полностью удовлетворили жалобу прокурора, сообщает Центр противодействия коррупции.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу Максима Микитась с залогом в 100 миллионов гривен.
Однако судья назначил домашний арест, который прокуратура и обжаловала в апелляции.
Сегодня же Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Максима Микитася под стражу с возможностью оплатить 100 миллионов гривен залога.