Высший антикоррупционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест экс-президента Укрбуда Максима Микитася.

Об этом сообщают в Высшем антикоррупционном суде.

Такое решение суд принял сегодня 14 апреля.

— На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года, - говорится в сообщении.

20 января 2020 года бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Максиму Микитасю определили меру пресечения в виде залога на 100 млн гривен. По данным следствия, Национальная гвардия и Укрбуд заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центральной части Киева должны были построить жилой комплекс, а НГУ должна была получить в нем 50 квартир и 30 парковочных мест.

Вместо этого в 2016-2017 годах НГУ отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. По данным экспертизы стоимость квартир на окраине почти на 82 млн гривен меньше квартир на Печерске.