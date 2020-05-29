С 29 мая возобновляют работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

— С 0:00 29 мая 2020 года возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом Министров Украины в Распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года, — говорится в сообщении.

Также Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, «поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ».

Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.