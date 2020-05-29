Китай дал старт разработке закона, который откроет Гонконг для китайских спецслужб и угрожает радикально изменить ситуацию в охваченном протестами городе, лишить его статуса финансовой столицы Азии и обострить противостояние Китая и США.

Об этом пишет ВВС.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили резолюцию о разработке противоречивого законопроекта. Он может быть принят в течение двух недель, а вступить в силу уже в августе.

Закон дает Пекину широкие полномочия для борьбы с терроризмом, сепаратизмом, иностранным влиянием и подрывом власти КНР на территории автономии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что город больше не имеет значительной автономии в рамках КНР. Это может быть сигналом, что США официально станут рассматривать город как часть Китая - а это изменит статус зарегистрированных в Гонконге компаний.

Как сообщалось ранее воктябре 2019 года власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китаю, вызвавший продолжительные массовые протесты в регионе.