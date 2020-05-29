Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Прямой» в пятницу, 29 мая.

По его словам, в Украине будет предложена другая стратегия борьбы с коронавирусом во время второй волны заболеваемости. Она будет направлена на избежание тотального карантина.

— Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия. Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна, - отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что заболеваемость COVID-19 может пойти по сценарию гриппа, поэтому страна должна готовиться ко второй волне. При этом, по его мнению, необходимо предпринимать меры для предупреждения одновременной циркуляции коронавируса и гриппа.

Напомним, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.