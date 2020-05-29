В отношении боевиков ИГИЛ в Украине СБУ было открыто 11 уголовных производств, приговоры были вынесены четырем лицам.
Об этом пишет РБК-Украина.
Вместе с тем, при этом 5 обвинительных актов в отношении 7 лиц переданы в суды.
— По состоянию на сейчас следователями органов безопасности расследуются (расследовались) 11 уголовных производств в отношении 9 лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство», - сообщает СБУ.
Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что Украина является «комфортной» страной для бывших бойцов ИГ.
— У нас не такой жесткий контрразведывательный режим, как, например, в России. Плюс тут легче получить вид на жительство, чем в странах ЕС, к тому же тут есть своя мусульманская община, на которую они могут опереться, - считает генерал СБУ.
Напомним, что после ликвидации главаря боевиков Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади террористическая организация избрала нового лидера.
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В отношении боевиков ИГИЛ в Украине СБУ было открыто 11 уголовных производств, приговоры были вынесены четырем лицам.
Об этом пишет РБК-Украина.
Вместе с тем, при этом 5 обвинительных актов в отношении 7 лиц переданы в суды.
— По состоянию на сейчас следователями органов безопасности расследуются (расследовались) 11 уголовных производств в отношении 9 лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство», - сообщает СБУ.
Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что Украина является «комфортной» страной для бывших бойцов ИГ.
— У нас не такой жесткий контрразведывательный режим, как, например, в России. Плюс тут легче получить вид на жительство, чем в странах ЕС, к тому же тут есть своя мусульманская община, на которую они могут опереться, - считает генерал СБУ.
Напомним, что после ликвидации главаря боевиков Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади террористическая организация избрала нового лидера.