В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сообщили, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями сократили 900 сотрудников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

— В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена. К большому сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ, - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Он уточнил, что сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры, чтобы сократить расходы и генерирования доходов от разовых рейсов. Целью называет сохранение компании и ключевого персонала, в частности, летного.

Там также добавили, что готовятся к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов. Планы рассчитаны с учетом оптимистического сценария о снятии ограничений на свободный выезд/въезд в/из Украины с 15 июня 2020 как украинцев, так и иностранцев.

— МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% — до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020-го до локдауну), — говорится в сообщении.

К апрелю 2021 — на начальном этапе рестарта — МАУ планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, чтобы демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также восстановить внутренние рейсы.

Перевозчик в начале возобновления полетов планирует привлечь 14 самолетов с последующим увеличением количества воздушных судов до 28.

На втором этапе — после нормализации трафика — планируют восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов — ориентировочно с апреля 2021 года.

Напомним, что треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.