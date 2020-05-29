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С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, с началом ограничительных мер связанных с пандемией.
– Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги, - заявляется в сообщении.
Сообщается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.
Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.
Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.
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С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, с началом ограничительных мер связанных с пандемией.
– Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги, - заявляется в сообщении.
Сообщается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.
Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.
Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.