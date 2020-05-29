С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, с началом ограничительных мер связанных с пандемией.

– Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги, - заявляется в сообщении.

Сообщается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.