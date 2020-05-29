В Николаеве в учреждения дошкольного и среднего образования поступили бесконтактные термометры.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Сообщается, 186 электронных термометров были закуплены за средства городского бюджета.

При этом, детские сады города получили 148 термометров, школы — 34, специализированный учебно-воспитательный комплекс для детей с нарушениями зрения — 2 и ВПУ №21, где будут работать пункты тестирования, — 2 термометра.

Напомним, что детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.