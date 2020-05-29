Президент Владимир Зеленский заслушал отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о перестрелке в Броварах Киевской области, которое произошло утром 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е, — сказал Зеленский.

Аваков рассказал, что конфликт произошел с участием представителей фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

— Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области, — добавил глава МВД.

Как утверждает Аваков, группа из Винницкой облати - сотрудники одной из охранных фирм. Также он пообещал «кадровые выводы» по руководству полиции Винницкой области.

— Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делат, — сказал министр.

Зеленский, со своей стороны, требует найти и наказать заказчиков.

— Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке, — резюмировал президент.

Напомним, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».