В Закарпатской области с 1 июня будет ослаблен карантин - в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей. С 8 июня, возможно, возобновят работу детсадики.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров на своей странице в Facebook.

По его словам, количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения в области составляет 11,48 (при необходимом показателе не более 12 человек на 100 тысяч населения). В связи с этим, было принято решение ослабить карантинные ограничения.

В частности, с 1 июня будет разрешено:

- междугородные, межобластные и международные перевозки;

- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек;

- религиозные мероприятия при участии не более одного человека на 10 квадратных метров;

- работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них);

- работа заведений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек);

- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.

При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

— Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня, - добавил Алексей Петров.

Напомним, что к ослаблению карантина и переходу ко второму этапу смягчения не готовы Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая область.