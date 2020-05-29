Депутаты Николаевского областного совета, члены партии «Оппозиционная платформа - За життя» выступили с заявлением о недопущении фактического прекращения работы двух детских санаториев «Дубки» и «Южного», которые являются областной коммунальной собственностью. В этих санаториях лечилось более 400 детей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфицированных туберкулезом.

Об этом сообщили в пресс-службе депутата облсовета Татьяны Демченко.

В начале года в результате «реформирования» они были объединены в КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации». Количество койко-мест областной властью уменьшено до 250, сейчас все делается, чтобы их осталось 150.

В трудовом коллективе детской реабилитационного центра идет массовое сокращение людей. С 1 апреля 2020 дети из этих санаториев были распущены администрацией якобы из-за карантина, а на самом деле из-за отсутствия средств на выплату заработной платы, так как договор с Национальной Службой Здоровья не был заключен. И все это делается властью и областной, и государственной несмотря на то, что в области более 4 тысяч детей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, а по количеству больных туберкулезом наша область занимает первое место в государстве.

В своем заявлении депутаты облсовета потребовали не допустить фактического прекращения полноценной работы двух детских санаториев «Дубки» и «Южный».

Также группа депутатов областного совета выступила с обращением к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику и главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

Общими и для заявления, и для обращения, являются следующие требования выделить средства до конца текущего года на полноценное содержание минимум 250 детей; прекратить процесс сокращения кадров; провести сессию Николаевского областного совета и внести изменения в бюджет области, где предусмотреть расходы в полном объеме для полноценной работы детских санаториев и всех других лечебных учреждений.

Под соответствующим обращением подписались депутаты Илья Резников, Татьяна Демченко, Вадим Олабин, Александр Ясинский, Петр Паламарюк, Светлана Гладун, Василий Жосан, Оксана Солтыс и Григорий Ташлык.

Ранее сообщалось, что депутат Демченко считает, что Николаевский облсовет должен помочь детским санаториям, которые остались без финансирования.