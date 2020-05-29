Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко согласно данным социологического опроса компании «Социоинформ», лидирует в электоральных симпатиях жителей Львова.

Об этом свидетельствуют данные опроса Политические взгляды львовян.

Опрос проводился во Львове с 13 по 22 мая, в опросе приняло участие 800 человек в возрасте старше 18 лет.

Согласно опросу, если бы выборы президента Украины должны были состояться в ближайшее воскресенье то 26,1% опрошенных отдали бы свой голос за Петра Порошенко, 14,4% за Владимира Зеленского, 7,1% за Анатолия Гриценко.

Если бы во второй тур вышли действующий президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиции Петр Порошенко то 48,6 % опрошенных отдали бы свой голос за Петра Порошенко, 27,7% порошенных львовян проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье то 27,8% опрошенных отдали бы сои голоса партии «Европейская Солидарность», 12,5 проголосовали бы за партию «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что уровень поддержки партии «Европейская солидарность» вырос, партии «Голос» просел, а «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев.