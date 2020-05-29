Главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин планирует ограничить доступ к соцсети Twitter на временно оккупированной части области.
Об этом он написал на странице в Twitter.
– Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР! - пишет Пушилин.
Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что акаунт Пушилина взломали. В Twitter от его имени выразили соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали от обстрела боевиками жилого квартала.
Напомним, Президент США Дональд Трамп 28 мая подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван лишить их защиты от претензий в связи с редактированием контента.
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Главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин планирует ограничить доступ к соцсети Twitter на временно оккупированной части области.
Об этом он написал на странице в Twitter.
– Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР! - пишет Пушилин.
Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что акаунт Пушилина взломали. В Twitter от его имени выразили соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали от обстрела боевиками жилого квартала.
Напомним, Президент США Дональд Трамп 28 мая подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван лишить их защиты от претензий в связи с редактированием контента.