Несколько бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-1B Lancer пролетели над Украиной. Американские самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.

Американские бомбардировщики вылетели с американской авиабазы Элсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран, в том числе Польши и Украины, добавили в командовании украинских Воздушных сил.

Событие, само собой, не осталось без внимания со стороны северного соседа Украины. В Минобороны РФ заявили, что заметили B-1B Lancer над Черным и Балтийским морями. Российские истребители вылетели на перехват бомбардировщиков. Сообщается, что при сближении самолетов двух стран американские Lancer’ы повернули в сторону от границы России.

Напомним, в прошлом году уже самолеты НАТО сопровождали российских бомбардировщиков над Северным морем.