Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о введении в украинской армии нового вида военной службы для резервистов.

Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента.

Президент предложил народным депутатам рассмотреть возможность ввести в Украине военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам предлагается обеспечить трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Проект закона предусматривает усовершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.

Предлагается также ввести новые штрафы за нарушение воинского долга призывниками и военнообязанными.

Нарушение правил воинского учета будут наказывать штрафом от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение придется заплатить 850-1700 гривен. Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривен для обычных граждан и до 3400-5100 гривен для должностных лиц, а при повторном нарушении - от 3400 до 5100 от 5100 до 8500 гривен соответственно.

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документ предусматривает, что в 2020 году призывать в армию начнут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.