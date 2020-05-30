Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева потребовала от Управления образования отчитаться о количестве средств индивидуальной защиты и гигиены в каждом детском саду города.

Об этом стало известно, 28 мая, на комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве, пишут НикВести.

В ходе заседания депутат обратилась к начальнику Управления образования городского совета Анне Лычко и потребовала подготовить таблицу в которой будет указано общее количество всех индивидуальных средств защиты в каждом детском саду, и опубликовать ее на сайте управления.

— Я прошу управление образования сделать общую таблицу с указанием всех средств индивидуальной защиты, которые были переданы в каждый детский садик. Что у нас была таблица, с номером детского сада, адресом, с указанием количества ватно-марлевых повязок, и как бы это смешно не звучало, и количества бумажных полотенец. Ребенок, это не взрослый, они по семь раз за день ходят за бумажными полотенцами. Я хочу, чтобы всего было в достаточном количестве и потом волонтерские организации и родители не напрягались из-за этого вопроса. У нас есть в управлении свободные остатки денег, мы же за два месяца смогли сэкономить, чтобы все потребности были покрыты. Я прошу, чтобы эта таблица имела общую информацию, была опубликована на сайте управления образования и каждый человек, которому была бы эта информация интересна, мог зайти и ознакомится с ней, — потребовала Елена Киселева.

Напомним, с 1 июня 2020 года 9 детских садиков Николаева не начнут работать, так как в этих учреждениях все еще проходит ремонт.

Также напомним, что в Николаеве в учреждения дошкольного и среднего образования поступили бесконтактные термометры.