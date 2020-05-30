Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».

— Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации, — заявил Виталий Кличко.

Он уточнил, что планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством, добавив, что его партия «УДАР» может пойти на местные выборы под новым брендом.

— Есть мнения, что надо осуществить ребрендинг очень известного бренда« УДАР ». В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020. Пройти они должны одновременно на всей территории страны — избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и городских голов.

Напомним, во втором туре выборов Николаевского городского головы действующий мэр Александр Сенкевич вероятнее всего встретится с Артемом Ильюком.