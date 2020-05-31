Европейский Союз призвал президента США Дональда Трампа не прекращать отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозел Боррель, сообщает РБК-Украина.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.

— Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - прим.), — говорится в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки разорвали отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.