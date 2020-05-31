Работы по реконструкции нижней и верхней набережных в Николаеве находятся на этапе разработки эскизного проекта. Для его дальнейшей реализации необходима «политическая воля».

Об этом в интервью НикВести заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Работы на этапе эскизного проекта. Не более того. Этот эскизный проект проходил наш градостроительный проект. Сейчас он готовится, чтобы идти дальше. Опять же, для этого нужна политическая воля и не только, чтобы городской совет и городской голова понимали, что этот объект необходим, что это не будет стоить дешево и что мы идем к этому: в ближайшие пять лет мы приводим в порядок нижнюю и верхнюю набережные как объекты необходимой городу инфраструктуры, — рассказал Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича нижняя набережная нуждается в полной реконструкции и берегоукреплении. Вода вымывает песок и мелкий щебень внутри строения набережной, из-за чего происходят регулярные провалы на ее прогулочной части.

фото 25 мая 2019 года

— Специалисты компании «Артель» говорят о том, что фактически нужно разрабатывать новую набережную и берегоукрепление. Так как река снова стала судоходной, то сами суда своими двигателями загоняют воду под набережную. Вода туда проникает, вымывает песок, мелкие фракции щебня. Из-за этого ежегодно у нас проседают плитки (на Набережной, — прим.). Мы на месте падения закидываем большой бут, большие камни, чтобы они укрепляли. Однако это не выход, нужно комплексно подходить. Я думаю, что до конца года мы будем иметь предпроектные работы и сможем зайти в проект следующего года. Но, в любом случае, реконструкция нижней набережной должна проходить с реконструкцией всего вида нижней набережной: от водного уреза до подпорной стенки, которая выходит на верхнюю набережную, — пояснил Александр Сенкевич.

Что касается планов продлить набережную за Ингульским мостом в районе городища «Дикий Сад», то, по словам Александра Сенкевича, пока это только мечты и повод для обсуждений. Он также признался, что не хотел бы вкладывать в этот проект деньги из городского бюджета.

— Это только мечты. Даже целями их назвать невозможно. Я думаю, если такая работа будет проводиться, то она будет проводиться от Варваровского моста в сторону Ингульского, поскольку там есть больше свободной зоны. Мы мечтаем о том, что у нас будет своя трасса здоровья. Это серьезный проект. На сегодня о нем мы можем пока поговорить. Никакого движения в этом направлении еще не делалось, потому что бюджетные деньги туда никто не хочет направлять. Честно говоря, и я тоже, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич заявил, что в планах по реконструкции Флотского бульвара предусмотрено обустройство зеленых зон и реконструкция памятников на верхней набережной.