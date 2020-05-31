Президент США Дональд Трамп заявил, что он откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем.

Об этом сообщает BBC.

— Я не чувствую, что это правильно отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран, — заявил Дональд Трамп и объявил, что саммит откладывается по крайней мере до сентября 2020 года.

Также президент США сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять приглашение президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7). Она не согласилась лично присутствовать на встрече мировых лидеров.