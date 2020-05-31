Конструкции Ингульского моста в Николаеве находятся в удовлетворительном состоянии. В прошлом году за деньги города была проведена замена гидравлической и других ключевых систем моста.

Об этом в интервью НикВести рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Предварительным обследованием установлено, что не все так плохо с нашим мостом. Более того, в прошлом году мы выделили деньги и заменили все электричество и автоматику на Ингульском мосту. Фактически, все электричество, автоматика, гидравлика, которая поднимает мост, обновлены. Что касается конструкций моста, они в нормальном состоянии, — рассказал Александр Сенкевич.

Главная проблема, по словам Александра Сенкевича — это асфальтовое покрытие моста. В частности, на его подъемной части потребуется новое техническое решение для качественной укладки асфальта.

— Просто мы понимаем, что был плохо уложен «пирог» асфальтового покрытия. Его нужно поднимать, на неразводной части, бетонировать и нормально укладывать асфальт. Что касается подъемной части, то там необходимо принимать техническое решение, какое-то новое, которое позволит не делать ежегодный ремонт. Какой бы там не был асфальт, после зимы, перепадов температурных режимов, он просто отслаивается от металлической части и, фактически, мы имеем то, что имеем сегодня на дороге, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.