Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан призвал руководство НБА разрешить игрокам использовать допинг.
Об этом Кьюбан заявил в интервью ESPN.
В частности, бизнесмен хочет, чтобы Лига одобрила использование гормона роста.
– Пришло время признать, что гормон роста человека может положительно влиять на восстановление после травм. Я финансировал это исследование, чтобы спортсмены могли возвращаться в строй и заниматься любимым делом. Причина, по которой гормон роста запрещен, заключается в том, никаких исследований на эту тему не было. Пару лет назад я сказал: «Если никаких данных нет, давайте выясним, помогает ли он восстановлению от травм». Мы организовали исследование в Университете Мичигана, и выяснилось, что гормон роста значительно сокращает срок восстановления. Это первый шаг, и я надеюсь, что МОК, НБА и другие лиги инициируют дальнейшие исследования, - заявил он.
Напомним, в конце января 2020 года звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе — вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан призвал руководство НБА разрешить игрокам использовать допинг.
Об этом Кьюбан заявил в интервью ESPN.
В частности, бизнесмен хочет, чтобы Лига одобрила использование гормона роста.
– Пришло время признать, что гормон роста человека может положительно влиять на восстановление после травм. Я финансировал это исследование, чтобы спортсмены могли возвращаться в строй и заниматься любимым делом. Причина, по которой гормон роста запрещен, заключается в том, никаких исследований на эту тему не было. Пару лет назад я сказал: «Если никаких данных нет, давайте выясним, помогает ли он восстановлению от травм». Мы организовали исследование в Университете Мичигана, и выяснилось, что гормон роста значительно сокращает срок восстановления. Это первый шаг, и я надеюсь, что МОК, НБА и другие лиги инициируют дальнейшие исследования, - заявил он.
Напомним, в конце января 2020 года звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе — вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.