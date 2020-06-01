Заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский заявил, что сегодня, 1 июня, Араик Амирханян, руководитель нескольких компаний по ремонту дорог, встречался с ним, чтобы узнать, когда его фирмы смогут приступать к работам в области.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам чиновника, Араик Амираханян был проездом в Николаевской области и решил поинтересоваться, когда с его компанией, победившей в тендере, заключат договор по ремонту дороги.

— Он приехал поговорить, он хотел узнать, когда они (фирмы владельцем которых является Араик Амирханян, - прим.) начнут работать. У нас только на той неделе закончились торги и две компании, которые входят в его корпорацию… Он решил уточниться когда можно будет приступать к работам. Его компанию система ProZorro определила как победителя с наименьшей ценой, сейчас обрабатываются все документы, которые положены, и по закону мы должны их признать победителями. Посмотрим, что у них там с документами. Изучим предложенные цены так как он готов выполнить работы в половину дешевле, чем было заявлено. Еще ни разу не было таких случаев (чтобы он приезжал, - прим.) Во-первых, они у нас еще не побеждали ни разу. Он был в области проездом, хотел уточниться. Пожалуйста! Мы ни от кого не скрываемся, — заявил Сергей Сикорский.

Машина Араика Амирханяна у здания Николаевской ОГА

Напомним, 14 мая, Араик Амирханян вместе с двумя вооруженными мужчинами незаконно проник в здание Укравтодора.

15 января Араик Амирханян незаконно ворвался в офис Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Отметим, что 19 июня прошлого года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.

Также Араик Амирханян «отличился» 5 ноября 2019 года. «Укртрансбезопасность» зафиксировала очередной случай перевозки груза с превышением весовых норм. Фуры фирмы «СПМК-17», колонну которых задержали на весовом комплексе, принадлежат Амирханяну. За период 2018-2019 года в отношении фирмы начислено 406 тысяч евро платы за проезд с превышением.

После обеда Араик Амирханян приехал на пункут ГВК с требованием отпустить его фуры, однако сотрудники «Укртрансбезопасности» не согласились выполнять это требование. После чего на пункт наведались несколько неизвестных и избили сотрудников «Укртрансбезопасности», забрав фуры и документы.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».