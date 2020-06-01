Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что сотни людей протестовали возле Белого дома, бросая кирпичи и бутылки. Полиция пыталась разогнать их перцовым аэрозолем.

Как пишет издание, непонятно, что побудило Секретную службу вывезти президента в бункер, но у службы есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что администрация не будет комментировать протоколы и решения по безопасности.

Известно, что в бункер вывозили вице-президента Дика Чейни 11 сентября 2011 года, когда существовали опасения, что один из похищенных Аль-Каидой самолетов направлялся к Белому дому. Президента Джорджа Буша, который в тот день был за городом, также отправили в бункер.

— Бункер почти не использовался, если вообще использовался с тех первых дней войны США с терроризмом, но он был укреплен, чтобы выдержать падение самолета», — пишет издание.

По словам советников, Трамп и его семья были поражены новым опытом. Кроме того, Мелания Трамп даже решила не ехать во Флориду на запуск ракеты Илона Маска. Мэр Вашингтона также решил ввести комендантский час с 23:00 31 мая до 6:00 1 июня (13:00 по Киеву), чтобы сдержать протесты в городе.

Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.