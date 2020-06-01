Лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.

Об этом Давид Арахамия рассказал в своем интервью НикВести.

Политик рассказал о том, как будет формироваться партийная структура «Слуги народа» в Николаевской области.

— Сейчас наступает время, когда осталось 4 месяца до местных выборов, мы как раз будем заниматься развитием партийной структуры в области и городе. На данный момент «Слуги народа» на ближайшие 4 года - это депутаты. Они избраны людьми. Через неделю приедет Александр Корниенко, глава партии, представит меня как главу областной организации. И дальше я уже выстрою всю пирамиду городских и районных организаций, - сказал Давид Арахамия.

Олег Деренюга и Давид Арахамия

Оперативную работу в Николаеве в отсутствие Давида Арахамии будет выполнять Виталий Ким как глава партийного штаба.

— Я назначаю главу штаба, им предварительно обозначил Виталия Кима. Он был в «Зе!Команде», он помогал. Он предприниматель, у него хорошая репутация. Мы встречались с предпринимателями, они все поддерживают. Я встречался с депутатами нашими - они поддерживают, - сказал политик.

Давид Арахамия рассказал о том, каким образом будет происходить отбор кандидатов в депутаты местных советов для участия в выборах, которые пройдут осенью 2020 года.

— Если человек для города еще ничего не сделал, а просто говорит: «Вот когда я зайду, вот тогда и буду делать» - нам такой человек не нужен. Это внутри либо есть, и ты уже это делаешь, независимо от своего статуса, либо тебе оно неинтересно, и то того, что ты попал в горсовет, это никак не повлияет. Вначале отбирает штаб, отсеивает по критериям… Нужны какие-то аппаратчики, бизнесмены. промышленники, гуманитарный сектор. медиа сектор и так далее, они объединены единой целью изменения города. Когда мы сформируем список, мы должны определить стратегию, по которому мы потом будем проверять, в правильном ли направлении движутся. Потом, после того, как отсеяли верхний уровень. это попадает в службу безопасности, надо провести довольно глубокую проверку кандидата… И в конце это попадает на стол, у нас есть некий борт. который возглавляет президент. там все стейкхолдеры, заместители главы Офиса Президента и так далее. И мы внутри потом финальное решение по всем кандидатам принимаем, рассказал Давид Арахамия.

По его словам, в работе партии и подготовке к выборам, отбору кандидидатов, будут участвовать и народные депутаты от «Слуги народа», избранные по мажоритарным округам в Николаевской области.

— Нашей исторической миссией, «Слуги народа», является революция в системах государственного управления. Это политическое цунами по смытию старых элит… У меня мандат максимальный. Мне президент сказал: «Приедь и наведи порядок». Что под этим подразумевается? В первую очередь. чтобы люди поняли, что здесь есть вертикаль, что есть люди, заинтересованные в развитии, а не шкурняках местечковых. Потому что пока, к сожалению, я общаюсь с действующими депутатами, полет фантазии у них - поставить 10 МАФов своих в виде пенсии или, в лучшем случае, открыть какой-то рыночек. Это полет фантазии депутата… И когда ты это видишь, то понимаешь, что тогда у нас будет город МАФов. билбордов, и никогда не будет промышленных предприятий, технопарков, инвестиций. В этом есть проблема. Поэтому, сейчас нужно насытить новой кровью, людей с большим полетом мысли, - сказал Давид Арахамия.

Также во время интервью политик рассказал, кого он видит в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы, сколько мандатов «Слуга народа» планирует получить в горсовете Николаева, с какими политическими силами «Слуга народа» никогда не вступит в коалицию.

Давид Арахамия прокомментировал конфликт нардепов Николая Тищенко и Игоря Негулевского с владельцем сельхозпредприятия «Нибулон» миллионером Алексеем Вадатурским, рассказал, что думает о реконструкции Соборной площади в Николаеве и высказался о благоустройстве города.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что до конца мая партия объявит своих кандидатов на выборах городских голов.