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Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что до конца мая партия объявит своих кандидатов на выборах городских голов.
Об этом он сказал во время прямого эфира программы «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK, передают НикВести.
Он отметил, что сейчас политсила проводит исследование рейтингов потенциальных кандидатов в мэры, после которого публично огласит их имена.
— У нас есть люди, с которыми мы работаем. Но мы никого не оглашаем, пока не сделаем необходимые замеры. Есть города, где довольно крепкие рейтинги у действующих мэров. «Ноунейм» условный не может с ними соперничать априори. Соответственно должен быть человек с базовым рейтингом. Без рейтинга человека не имеет смысла отправлять, это будет заведомым поражением. Поэтому мы до конца мая будем иметь замеры и после этого огласим, кто же будет нашими кандидатами, — отметил Давид Арахамия.
Ранее глава партии Александр Корниенко заявил, что «Слуга народа» собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.
Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что до конца мая партия объявит своих кандидатов на выборах городских голов.
Об этом он сказал во время прямого эфира программы «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK, передают НикВести.
Он отметил, что сейчас политсила проводит исследование рейтингов потенциальных кандидатов в мэры, после которого публично огласит их имена.
— У нас есть люди, с которыми мы работаем. Но мы никого не оглашаем, пока не сделаем необходимые замеры. Есть города, где довольно крепкие рейтинги у действующих мэров. «Ноунейм» условный не может с ними соперничать априори. Соответственно должен быть человек с базовым рейтингом. Без рейтинга человека не имеет смысла отправлять, это будет заведомым поражением. Поэтому мы до конца мая будем иметь замеры и после этого огласим, кто же будет нашими кандидатами, — отметил Давид Арахамия.
Ранее глава партии Александр Корниенко заявил, что «Слуга народа» собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.