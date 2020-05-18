Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что до конца мая партия объявит своих кандидатов на выборах городских голов.

Об этом он сказал во время прямого эфира программы «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK, передают НикВести.

Он отметил, что сейчас политсила проводит исследование рейтингов потенциальных кандидатов в мэры, после которого публично огласит их имена.

— У нас есть люди, с которыми мы работаем. Но мы никого не оглашаем, пока не сделаем необходимые замеры. Есть города, где довольно крепкие рейтинги у действующих мэров. «Ноунейм» условный не может с ними соперничать априори. Соответственно должен быть человек с базовым рейтингом. Без рейтинга человека не имеет смысла отправлять, это будет заведомым поражением. Поэтому мы до конца мая будем иметь замеры и после этого огласим, кто же будет нашими кандидатами, — отметил Давид Арахамия.

Ранее глава партии Александр Корниенко заявил, что «Слуга народа» собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах.