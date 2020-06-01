Во время острой фазы карантина в связи с пандемией COVID-19 в Украине меньше половины редакций побеспокоились о средствах защиты для журналистов от коронавируса.

Такие результаты анонимного проса медийщиков, который провел Институт массовой информации в мае.

50% опрошенных журналистов указали, что их редакции не обеспечивали средствами защиты от коронавируса, 39% сказали, что их редакции полностью обеспечивают средствами защиты, 3% получили частичное обеспечение. 8% опрошенных медийщиков сказали, что не нуждаются в средствах защиты от коронавируса.

При этом, в период карантина в Украине 29% опрошенных ИМИ журналистов приходилось работать в местах, где были инфицированные или вероятно инфицированные COVID-19 люди (больницы, места вспышки коронавируса). Из тех, кто был вынужден работать в таких условиях, большая половина (59%) не получали от своих редакций никаких средств защиты.

2% респондентов указали, что в их редакциях были инфицированные коронавирусом. Интересно, что одна из таких редакций не переходила на дистанционную работу и продолжила работать в обычном режиме.

Опрос показал, что основные последствия карантина для медийщиков - проблемы с зарплатой в виде задержек и сокращений (26%), а также рост внимания читателей с их материалам (24%). Еще 9% опрошенных медийщиков вынуждены были уйти в отпуск за свой счет.

После ослабления карантина 47% редакций продолжают работать удаленно. в ИМИ отмечают, что согласно их опроса в начале карантина 65% медийщиков работали их дому.

Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 175 ответов от журналистов. 54% из них работают в онлайн-медиа, 21% на телевидении, 17% в печатных СМИ. 6% на радио и 2% в других типах медиа. 70% женщин и 30% мужчин. 75% - журналисты со всех регионов Украины, 25% - журналисты из Киева. Исследование проводилось в течение 15 - 21 мая.