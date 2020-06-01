Zoom Video Communications Inc. достигла рыночной стоимостью более 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Уточняется, что Zoom Video Communications Inc., производящая программное обеспечение дял видеоконференций, выросла до 179,48 долларов (на 9,7%). Это дало компании рыночную стоимость в 50,6 миллиардов долларов.

Отмечается, что рыночная стоимость Zoom в данный момент превышает стоимость фармацевтической компании Biogen Inc и компании Deere.

По планам инвесторов, резкое использование программмы для видеосвязи в условиях пандемии коронавируса, приведет и к дальнейшему долгосрочному росту доходов.

Сообщается, что основатель Zoom Эрик Юань в прошлую пятницу увеличил свой личный капитал на 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.

Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.