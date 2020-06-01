Zoom Video Communications Inc. достигла рыночной стоимостью более 50 миллиардов долларов.
Отмечается, что рыночная стоимость Zoom в данный момент превышает стоимость фармацевтической компании Biogen Inc и компании Deere.
По планам инвесторов, резкое использование программмы для видеосвязи в условиях пандемии коронавируса, приведет и к дальнейшему долгосрочному росту доходов.
Сообщается, что основатель Zoom Эрик Юань в прошлую пятницу увеличил свой личный капитал на 800 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.
Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.