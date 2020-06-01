Сегодня, 1 июня, после капитального ремонта на Николаевском судостроительном заводе на службу вышел десантный катер «Сватово».

Об этом сообщает на странице в Facebook «Миколаїв – місто корабелів».

Во время ремонта полностью восстановлено конструкции корпуса и внешнюю обшивку, отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая система, якорно-швартовные системы, механизм десантной аппарели, электромеханическая часть и другое.

Десантный катер «Сватово» предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель. Высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег.

Также он приспособлен для перевозки, загруженной колесной и гусеничной техники, самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели, может буксировать другие плавсредства. Десантовместимость – БТР, или грузовой автомобиль, или 20 десантников с легким вооружением, или 50 тонн грузов.

Общие характеристики:

Спущен на воду – в 1979 году

Длина - 24,5 м

Ширина - 5,2 м

Осадка - 1,55 м

Водоизмещение - 107,3 т

Силовая установка - 2 дизеля 3Д6 по 300 л.с.

Скорость - 11,5 уз

Экипаж – 6 человек

Напомним, 22 апреля из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.