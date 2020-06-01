Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для Владимира Зеленского хотят создать пул журналистов.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Вести».
– Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США, – заявил он.
По словам замглавы Офиса президента, в таких условиях «разговор получается предметным и продуктивным».
В то же время Тимошенко подчеркнул, что никто не будет «закрываться» от других СМИ. К ним будут «отправлять главу Офиса» или «отвечать на запросы».
– Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы, – сказал он.
Напомним, в июле 2019 года во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для Владимира Зеленского хотят создать пул журналистов.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Вести».
– Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США, – заявил он.
По словам замглавы Офиса президента, в таких условиях «разговор получается предметным и продуктивным».
В то же время Тимошенко подчеркнул, что никто не будет «закрываться» от других СМИ. К ним будут «отправлять главу Офиса» или «отвечать на запросы».
– Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы, – сказал он.
Напомним, в июле 2019 года во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.