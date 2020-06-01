Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для Владимира Зеленского хотят создать пул журналистов.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Вести».

– Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США, – заявил он.

По словам замглавы Офиса президента, в таких условиях «разговор получается предметным и продуктивным».

В то же время Тимошенко подчеркнул, что никто не будет «закрываться» от других СМИ. К ним будут «отправлять главу Офиса» или «отвечать на запросы».