Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что действующее решение о нормативной денежной оценке земли в Николаеве нуждается в пересмотре.

Такую позицию депутат высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По мнению депутата Елены Киселевой, земельное управление должно инициировать вопрос о принятии новой нормативно-денежной оценки земель в Николаеве.

— Инициировать его должно управление земельных ресурсов, которое было в прошлом году инициатором внесения новой нормативно-денежной оценки. К сожалению. Не все депутаты, очень малое количество вообще понимают последствия того, что было принято в прошлом году, - сказала Елена Киселева.

10 июля 2019 года Николаевский городской совет принял решение об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель Николаева. Решение вступило в силу с 1 января 2020 года.

Сферу применения денежной оценки земель определяет Земельный кодекс Украины, закон «Об оценке земли», «Методика нормативной денежнойо оценки земель населенных пунктов и «Порядок нормативной денежной оценки земель населенных пунктов». Нормативная денежная оценка земельных участков используется для определения размера земельного налога, государственной пошлины при смене, наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потер сельхозпроизводства и лесохозяйственного производства, во время разработки показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель. Денежная оценка земель - капитализированный рентный доход с земельного участка. В населенных пунктах рентный доход возникает благодаря удобству местоположения участка и уровню ее инфраструктурного обустройства. Согласно этому документу, средняя (базовая) стоимость 1м2 земель Николаева, составляет 340,7 гривен за м2. На основании этой суммы расчитывается нормативная денежная оценка земельных участков в зависимости от категории земель, их приближенности к объектам инфраструктуры, наличия коммуниаций и прочих факторов.

— С одной стороны, всем нравится, когда доходная часть бюджета увеличивается. Но сегодня, я думаю, мы будем иметь обратную ситуацию, когда те участки, которые планировались для развития, они или зависнут, по ним будут неплатежи, или, скажем так, у меня есть предположение, что многие землепользователи будут иметь желание отказаться от них по причине того, что действительно завышенная нормативная оценка по участкам, по которым нет сетей. Повышение нормативной оценки предусматривается в связи с тем, что увеличиваются капиталовложения в развитие инфраструктуры. Но у нас же ситуация совершенно смешная: те территории, которые были пустырями, отдаленные от города - все мы с вами, будучи жителями Николаева, понимаем, что сети туда никто не вел. Но формально эти капиталовложения распределены суммарно на квадратные метры этой площади. Получилась средняя температура по палате, но при этом один пациент умирает, а второй себя неплохо чувствует. Аналогия с земельными участками Николаева, - сказала Елена Киселева.

Депутат отметила, что поступления бюджета Николаева в этом году упадут, несмотря на увеличение нормативной оценки земли, в частности, из-за того, что часть землепользователей откажутся от своих участков.

— А все мы с вами понимаем, кризисный год, более того, мы все видим статистику и информацию о том, что идет падение объемов строительства, идет падение объемов сдачи в аренду. Это все, как карточный домик, мне кажется, в ближайшую пятилетку. нам будет сложно из этого выходить. Но это во всем мире, к сожалению. Для того, чтобы депутаты инициировали. и это не было пустозвоном… Депутат дает предложение… Такие предложения были, протокольные поручения были, оговаривалось в кулуарах. Но мы прекрасно понимаем, что чиновник так устроен, что он борется за наполнение бюджета. При этом, единственное спасение - это то, что это избирательный год, и, возможно, будут даже какие-то заигрывания с электроратом. То есть, все захотят быть красивыми, умными и щедрыми. И наверное один из элементов такой щедрости может вылиться в такие вот решения. Но есть нюансы: Любые изменения нормативной оценки должны быть приняты до июня, чтобы они были возможными в перерасчет на следующий год. Мы отдаем себе отчет, что то, что в 2020 году - это обязательства на 2021 год. И они не могут быть изменены, если не будет принято отдельное решение, отраслевые могут быть скидки. Мы можем дать льготу, если мы ее даем не какому-то субъекту, а отрасли в целом. Такого точно, у думаю. не будет, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.