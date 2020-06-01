Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которого в ближайшее время представят в качестве руководителя партийной организации в Николаевской области, рассказал, что избирательный штаб партии в Николаеве возглавит бизнесмен Виталий Ким.

Об этом Давид Арахамия рассказал в интервью НикВести.

Виталий Ким будет выполнять оперативную работу, в том числе и по подготовке «Слуги народа» к местным выборам, в отсутствие Давида Арахамии.

— Я назначаю главу штаба, им предварительно обозначил Виталия Кима. Он был в «Зе!Команде», он помогал. Он предприниматель, у него хорошая репутация. Мы встречались с предпринимателями, они все поддерживают. Я встречался с депутатами нашими - они поддерживают, - сказал Давид Арахамия.

Виталий Ким

Виталий Ким находится в так называемой «Зе!Команде» еще с прошлого года. Во время выборов президента и народных депутатов в 2019 году он был волонтером избирательного штаба партии в Николаеве.

Виталий Ким проживает в Николаеве, является учредителем группы девелоперских компаний, деятельность которой направлена на строительство комфортного социального жилья и благоустройства в Николаеве. В портфель группы компаний входят такие инвестиционные проекты как ЖК «Уютный», ЖК «Апельсин» и ЖК «Концепт». В 2015-2016 годах имел опыт организации работы и руководства аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины. Начинал свой трудовой путь в 2003 году с компании «Укрпромресурс», специализирующейся на оценочной и аудиторской деятельности в государственном секторе. С 2005 по 2011 год занимал руководящие позиции в ряде николаевских предприятий, специализирующихся на международной инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.