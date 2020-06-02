Сегодня, 2 июня, Верховная Рада призвала мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

За такое решение проголосовали 310 народных избранников, сообщают в пресс-службе партии Слуга народа.

В связи с российской агрессией и оккупацией Крыма парламент также призвал международное сообщество усилить санкции против Москвы, требовать доступа на оккупированную территорию мониторинговых миссий ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

— Мы не можем стоять в стороне и призываем мир не закрывать глаза на ужасные факты нарушений на оккупированных Россией территориях. Многочисленные преследования и системное давление на крымских татар оккупационными властями следует расценивать как этноцид коренного народа, — подчеркнули народные депутаты.

Украина еще раз подчеркивает, что крымские татары являются коренным народом Украины, а их депортация из Крыма в 1944 году призывает признать геноцидом.