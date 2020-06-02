Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратиться к руководству государственного концерна «Укроборонпром», чтобы предприятие выделило средства на ремонт крыши административного здания «Николаевского судостроительного завода».

Об этом он рассказал в своем интервью НикВести.

Давид Арахамия отметил, что состояние админздания критическое и пообещал обратиться к директору «Укроборонпрома» Айварасу Абромовичусу, на балансе которого оно находится, с требованием выделить финансы на проведение ремонта. Помимо этого, он добавил, что необходимо передать здание на баланс города, если завод не в состоянии его содержать.

– В отвратительнейшем состоянии (здание, - прим). Если я не ошибаюсь, оно находится на балансе 61 завода, часть «Укроборонпрома». В плохом состоянии само предприятие, здесь вижу крыша течет, поэтому оно разрушается. На следующей неделе я встречусь с Айварасом Амбрамовичусом – генеральным директором «Укроборонпрома», подниму этот вопрос, чтобы хотя бы отремонтировали крышу или выделили какие-то финансы, чтобы остановить разрушительный процесс. Если завод не в состоянии удерживать, по сути это памятник архитектуры, его надо передать в город, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, ранее НикВести писали, что в Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода».

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 года посещал «Николаевский судостроительный завод», где заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.

Напомним, в феврале 2018 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял о готовности перевести Николаевскую облгосадминистрацию в историческое здание Адмиралтейства и платить за это арендную плату.

В январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».