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С 1 июля нынешнего года столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.
Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.
Отмечается, что оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
• KyivSmartCard;
• карточкой метро (до 31 марта 2021 года);
• бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро);
• а также мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;
• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Напомним, что внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллиона гривен.
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С 1 июля нынешнего года столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.
Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.
Отмечается, что оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
• KyivSmartCard;
• карточкой метро (до 31 марта 2021 года);
• бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро);
• а также мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;
• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Напомним, что внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллиона гривен.