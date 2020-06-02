В День защиты детей Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения на Киевщине.

Об этом сообщают в пресс-службе партии «Европейская Солидарность».

В частности, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общение с персоналом и онлайн включение учащихся. Марина Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.

— Это действительно требования времени, мы все оказались в ситуации, когда детей надо учить дистанционно и иметь средства, чтобы общаться с работниками и работать онлайн. И мониторы помогут решить эти вопросы. Мы долгое время работаем вместе с Броварским реабилитационным центром, у нас долгая история. Мы помогали и в материально-техническом обеспечении - сделали так, чтобы заработал лифт, помогали, чтобы увеличилась площадь. Потому что в этом здании, когда мы начали сотрудничать, было несколько различных организаций. Сейчас это уже действительно заведение, которое может полноценно работать, оказывать реабилитационные и развивающие услуги детям с инвалидностью в полном объеме. Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, даже переезжают сюда, чтобы иметь возможность здесь обслуживаться. Это прекрасный пример современного реабилитационного центра, станет образцом для всей Украины, - добавила Марина Порошенко.

Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.

— Все, что сейчас есть у Броварского реабилитационного центра - это благодаря нашим спонсорам, в частности Фонду Петра и Марины Порошенко. Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящей требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будут обустроены еще 7 таких рабочих мест, - отметил он.

По словам депутата Киевского областного совета от «Европейской Солидарности» Олега Иваненко, впервые в Украине введены онлайн-программы по реабилитации детей именно в Броварском центре.

— Благодаря компьютерному оборудованию, которое еще раньше передал Центру Фонд Порошенко, врачи-реабилитологи смогли дистанционно работать с детьми в течение всего карантина, - рассказал Олег Иваненко.

Марина Порошенко также передала 400 швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, 5 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов для медиков Центра семейной медицины Амбулатории №7 и Станции экстренной помощи Броварской многопрофильной клинической больницы.

— На сегодняшний день мы действительно наблюдаем такую ситуацию, когда под угрозой в первую очередь оказались медицинские работники, потому что они первые контактируют с больными. К сожалению, нет достаточного обеспечения средствами защиты, - сказала Марина Порошенко.

Она отметила, что переданные костюмы высокого качества, многоразовые, сертифицированы.

— Они являются надежными, и я надеюсь, что они вам пригодятся. Надеюсь, что они помогут защитить здоровье ваших работников. Думаю, что совместными усилиями мы сможем локализовать эту проблему, мы сможем сделать так, чтобы в случае второй третьей волны коронавируса мы были уже более подготовленными и обеспеченными всем необходимым, - отметила Марина Порошенко.

Руководитель Броварского Городского Центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов поблагодарил за предоставленную Фондом Порошенко помощь и защитные средства.

— Хотелось бы поблагодарить «Европейскую Солидарность» и Фонд Петра Порошенко за оказанную помощь. Нам передали 50 защитных костюмов для врачей. Эти костюмы производства Южной Кореи действительно очень высокого качества, поскольку специально прорезиненные с бахилами. Такая помощь оказалась актуальной и нашим врачам эти костюмы очень пригодятся, - говорит Игорь Кравцов.

Марина Порошенко также отметила, что швейцарские высокоточные ИФА-тесты компании Roche были доставлены Фондом Порошенко в конце прошлой недели в Украину и уже с понедельника развозятся по всей Украине. Она подчеркнула важность использования этих тестов для скорейшего тестирования в частности врачей, которые являются первыми в группе риска из-за постоянного контакта с больным коронавирус, членов их семей, а также доноров крови.

— Мы благодарим за помощь для защиты медицинских работников. Мы также средства, которые должны потратить на закупку этих костюмов, потратили на закупку лекарств, оборудование, - говорит директор Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк.

Он отметил, что лаборатория больницы уже имеет оборудование швейцарской компании Roche.

— Мы понимаем, что это одно из лучших из того, что существует в лабораторной диагностике. И мы его широко используем , - отметил глава больницы.

Всего с начала пандемии у Порошенко уже потратили на помощь больницам, медикам и людям с уязвимых групп 100 миллионов гривен. В 2019 году были реализованы социальные и благотворительные проекты на сумму 200 миллионов гривен.

Ранее, Петр и Марина Порошенко передали в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров.