Молодежное крыло политической партии «Оппозиционной платформы – За Жизнь» объявило всеукраинскую акцию «Неделя добра».

Об этом у себя на странице в Facebook написала руководитель молодежной Николаевской областной организации «ОПЗЖ» Наталья Хорошевская.

Отметим, что вчера, 1 июня, в Международный День защиты детей глава Николаевской городской организации партии «ОПЗЖ» Артем Ильюк объявил «Неделю добра».

Задача акции — показать, насколько важно принимать участие в воспитании, заботе и становлении будущего поколения.

– Друзья, мы видим, что государство утратило свою социальную функцию. Функцию заботы, защиты и помощи нашим детям. Наше государство сегодня фактически бросило своих граждан на произвол судьбы. Особенно тяжело это ощущают дети из неполных и малообеспеченных семей, проживающих в интернатах и лишенных родительской заботы. Каждый день, на протяжении «недели добра» мы планируем помогать детям, - отметила Наталья Хорошевская.

На протяжении недели активисты будут помогать детям и подросткам, закреплять между ними контакт. Также она призвала присоединиться к акции всех желающих.

– Наша молодежная организация, при поддержке Артёма Ильюка, берет шефство над детьми, которым некому помочь. Мы готовы установить и закрепить контакт с подростками и протянуть сильную руку в трудный момент. Мы должны показать им, что наша партия может быть рядом в трудную минуту. И что если детей могут возникнуть проблемы в жизни, то не обязательно становиться на тернистую дорогу преступности. Мы готовы подставить свое плечо, помочь, посоветовать, поддержать. Мы будем прививать детям стремление к спорту, искусству, любовь к науке, производству, навыки общения с людьми обладающими социальным статусом, - добавила она.

Напомним, экс-нардеп Артем Ильюк заявил, что решил стать частью команды «Оппозиционной платформы — За життя» для того, чтобы изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.