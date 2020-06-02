Председатель политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную поддержку Украине со стороны ЕС для укрепления макроэкономической стабильности, реформ, а также преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

Пятый Президент Украины приветствовал решение Европейской Комиссии о выделении Украине последнего транша в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи и подготовку новой программы помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

В контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета Петр Порошенко призвал лидеров Европейского Союза к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшего укрепления единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Собеседники отметили приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, что стало одним из самых весомых достижений в истории двусторонних отношений.

— 11 июня мы будем отмечать историческую третью годовщину получения безвизового режима с Европейским Союзом. Я считаю это уникальным и символическим событием в сотрудничестве между Украиной и ЕС. Миллионы украинцев, посетивших Европейский Союз, стали еще больше сторонниками европейских ценностей и европейской демократии. Это также и символ доверия, которую продемонстрировали и Украина, и Евросоюз, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил что значение безвиза не подлежит обсуждению и после преодоления пандемии сотрудничество в между Украиной и Европейским Союзом будет усиливаться.

Посол Маасикас, в свою очередь, отметил, что безвизовые путешествия являются достижением, которое было ответственно использовано обеими сторонами.

— Конечно, стоит отмечать эту дату, - добавил он.

Петр Порошенко подчеркнул важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз. Он выразил особые ожидания на следующее председательство Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

Пятый Президент выразил обеспокоенность тенденциями к сокращению за последние 12 месяцев торговли между Украиной и ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, требует совместной адекватной реакции, в том числе путем обновления и совершенствования Соглашения об ассоциации.

Особое внимание было уделено опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, торможения и шагов назад в реформировании правосудия, прокуратуры, в налоговой и таможенной сферах, которое может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за последние годы и подорвать доверие со стороны международных партнеров.

Петр Порошенко также поблагодарил страны Большой семерки за позицию не приглашение Владимира Путина на саммит G7.