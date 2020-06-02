Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что часы на историческом здании Николаевского городского совета является показателем отсутствия хорошего вкуса.

Об этом он сказал в своем интервью НикВести.

Прогуливаясь по центральной части города, Давид Арахамия обратил внимание на стиль местных зданий, подчеркнув, что с архитектурой в Николаеве много проблем. В частности, он отметил, что часы, которые размещены на здании городского совета – это символ рагулизма.

– Архитектурная часть — это тоже большая проблема. Понятно, что люди голодные, им сейчас не до архитектуры. Я сегодня обратил внимание, это ужасно (часы на здании мэрии, - прим.). Если бы это было на историческом здании, но не у мэра, а у частной компании, их бы оштрафовали. Часы — это символ рагулизма. Не понимаю, кто их повесил, может, это какой-то подарок, - считает Давид Арахамия.

Стоит отметить, что в своем блоге на YouTube-канале николаевский краевед Андрей Шинкаренко подчеркнул, что правильно было бы переместить часы с балкона на портик городского совета, а механизм установить на крыше.