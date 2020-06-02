Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел телефонный разговор с государственным секретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном.

Об этом сообщает Левый берег.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, в частности, с учетом влияния пандемии COVID-19, отметив успешное взаимодействие в возвращении граждан Украины и Норвегии в свои страны.

Боднар также обратил внимание на необходимость эффективного противодействия попыткам России снять введенные международным сообществом санкции под прикрытием пандемии COVID-19.

— Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии, - заявили в МИД.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по историческим вопросам, в частности, оценке событий Второй мировой войны и противодействия манипуляциям на эту тему со стороны России.

Напомним, что в Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по «Северному потоку-2» не повлияют на планы строительства.