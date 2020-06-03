Вчера, 2 июня, депутат от «Оппозиционной платформы —- за жизнь» Илья Кива отмечал день рождения. Ему исполнилось 43 года. На праздновании присутствовала народный депутат от «Слуги народа», представляющая Николаевщину в Раде, Ирина Аллахвердиева.

Об этом сообщает Страна.

— Для торжества именинник выбрал киевский ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Именно здесь гуляли самую громкую свадьбу 2019 года продюсер Алексей Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских. Заведение открылось не так давно, но уже стало одним из модных мест для отдыха. Здесь есть собственные экотеплица, пекарня и сыроварня, — пишет издание.

Стоимость одного места для гостя (без алкоголя и обслуживания) на банкете стоит около 1500-1700 гривен. В Fabius есть беседки на открытом воздухе, ивент-терраса с видом на сосновый лес.

На праздновании, по данным издания, присутствовали: дочь Ильи Кивы — Екатерина, однопартийцы Вадим Рабинович и Игорь Суркис, народный депутат из группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова (она принесла ему в качестве подарка картину-шарж «Кивалини»).

— Гости шутили и рассказывали анекдоты о виновнике торжества. Пили белое и красное вино, на столе были легкие закуски: тартар из лосося и телятины, щучья икра, салаты с морепродуктами. Из ягод подавали свежую клубнику и малину. На горячее - морепродукты (осьминог, камбала и лосось с овощами гриль и спаржей), пишет издание.

Екатерина Кива

нардеп Дмитрий Лубинец

Илья Кива

Нардеп Вадим Рабинович

Заместитель главреда Страны Светлана Крюкова

Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу, Игорь Негулевский был замечен 20 апреля в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко.