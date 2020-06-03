Вчера, 2 июня, депутат от «Оппозиционной платформы —- за жизнь» Илья Кива отмечал день рождения. Ему исполнилось 43 года. На праздновании присутствовала народный депутат от «Слуги народа», представляющая Николаевщину в Раде, Ирина Аллахвердиева.
Об этом сообщает Страна.
— Для торжества именинник выбрал киевский ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Именно здесь гуляли самую громкую свадьбу 2019 года продюсер Алексей Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских. Заведение открылось не так давно, но уже стало одним из модных мест для отдыха. Здесь есть собственные экотеплица, пекарня и сыроварня, — пишет издание.
Стоимость одного места для гостя (без алкоголя и обслуживания) на банкете стоит около 1500-1700 гривен. В Fabius есть беседки на открытом воздухе, ивент-терраса с видом на сосновый лес.
На праздновании, по данным издания, присутствовали: дочь Ильи Кивы — Екатерина, однопартийцы Вадим Рабинович и Игорь Суркис, народный депутат из группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова (она принесла ему в качестве подарка картину-шарж «Кивалини»).
— Гости шутили и рассказывали анекдоты о виновнике торжества. Пили белое и красное вино, на столе были легкие закуски: тартар из лосося и телятины, щучья икра, салаты с морепродуктами. Из ягод подавали свежую клубнику и малину. На горячее - морепродукты (осьминог, камбала и лосось с овощами гриль и спаржей), пишет издание.
Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу, Игорь Негулевский был замечен 20 апреля в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко.
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Вчера, 2 июня, депутат от «Оппозиционной платформы —- за жизнь» Илья Кива отмечал день рождения. Ему исполнилось 43 года. На праздновании присутствовала народный депутат от «Слуги народа», представляющая Николаевщину в Раде, Ирина Аллахвердиева.
Об этом сообщает Страна.
— Для торжества именинник выбрал киевский ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Именно здесь гуляли самую громкую свадьбу 2019 года продюсер Алексей Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских. Заведение открылось не так давно, но уже стало одним из модных мест для отдыха. Здесь есть собственные экотеплица, пекарня и сыроварня, — пишет издание.
Стоимость одного места для гостя (без алкоголя и обслуживания) на банкете стоит около 1500-1700 гривен. В Fabius есть беседки на открытом воздухе, ивент-терраса с видом на сосновый лес.
На праздновании, по данным издания, присутствовали: дочь Ильи Кивы — Екатерина, однопартийцы Вадим Рабинович и Игорь Суркис, народный депутат из группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова (она принесла ему в качестве подарка картину-шарж «Кивалини»).
— Гости шутили и рассказывали анекдоты о виновнике торжества. Пили белое и красное вино, на столе были легкие закуски: тартар из лосося и телятины, щучья икра, салаты с морепродуктами. Из ягод подавали свежую клубнику и малину. На горячее - морепродукты (осьминог, камбала и лосось с овощами гриль и спаржей), пишет издание.
Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу, Игорь Негулевский был замечен 20 апреля в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко.