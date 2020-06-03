Китайские власти утверждают, что не задерживали и не скрывали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзян заявил во время пресс-конференции, что обвинения в сокрытии информации об эпидемии не соответствуют действительности.

Ранее отмечалось, что в ВОЗ заявили, что разочарованы значительными задержками в обмене информацией со стороны Пекина.

Напомним, лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз», в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии заявила, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в провинции Ухань в конце 2019 года.