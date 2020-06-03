Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в управлении облздрава не считают нужным выплачивать всем сотрудникам учреждения 300% надбавку к заработной плате.

Об этом она заявила сегодня, 3 июня, в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, передают НикВести.

По ее словам, COVID-пакеты, которые предоставляются НСЗУ, недостаточно для того, чтобы направлять эти средства и на погашение заработных плат, и на содержание учреждения.

– Несмотря на то, что нам подписали COVID-пакет дали более 6 миллионов гривен, этого недостаточно для функционирования учреждения. Этот пакет на сегодняшнее время нам отправили за апрель, за май я выплатила людям зарплату, как и положено, с надбавкой, но, чтобы заплатить полностью налог, содержать учреждение, нам не хватает за май 1,9 миллионов гривен. На июнь, если будут больные коронавирусом, нужно будет платить надбавку, нам не хватает 2,8 миллионов гривен. Потому что на май над дали субвенцию в 2 миллиона. На июнь только 1 миллион. К сожалению, даже с учетом COVID-пакетов, учреждение не может функционировать, потому что я не могу тратить пакет на зарплату. Мне предлагают не платить эти проценты, или платить, но не 300%, а до 300%. Я не считаю, что нужно платить 50%, это тоже самое, что на передовой: платить тому, в кого попала пуля. Это неправильно. Сейчас уменьшилось количество больных, но есть и очень трудные случаи, и абсолютно все отделения работают. Прошу вас, поддержите нас, - заявила Светлана Федорова.

Она отметила, что областное управление охраны здоровья посчитало нужным не выплачивать всем медикам 300% надбавку к зарплате, несмотря на постановление Кабинета министров.

– У нас с главным бухгалтером управления облздрава отличаются взгляды. Они считают, что не нужно всем платить 300%. Можно кому-то дать 50%, 70%, 100%. Я считаю, что людям надо платить 300%, - добавила она.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация пересмотрела финансирование ряда программ и внесла изменения в бюджет, чтобы выделить на содержание инфекционной больницы средства до конца года.