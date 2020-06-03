Кабинет Министров Украины разрешил ресторанам и кафе возобновить работу с 5 июня.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №392 от 20 мая, пишет LB.ua.

Правительство разрешило ресторанам, барам и кафе принимать посетителей в помещении. Главное требование - соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не больше четырех клиентов за одним столом (кроме детей до 14 лет).

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук. Посетители тоже обязаны надевать маску или респираторы и находиться в них, кроме времени приема пищи.

Напомним, что Правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.