Кабинет министров одобрил проект закона, которым в Украине предлагают ввести электронные трудовые книжки.

Такое решение Кабмин принял на заседании сегодня, 3 июня.

Предусматривается, что учет труда сотрудника будет вестись в электронном виде, в то же время как бумажная трудовая книжка будет передаваться человеку. Работодатель может вносить туда информацию по желанию сотрудника.

Данная инициатива предлагает автоматическое назначение пенсий по возрасту через электронные кабинеты на портале административных услуг Пенсионного фонда.

Таким образом через три месяца после того как Верховная Рада примет этот закон будут внедрены новые социальные сервисы, будут созданы условия чтобы пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию без личного обращения и сбора документов за всю трудовую деятельность.

При этом человек сможет приобщиться к рассчету размера пенсии и уточнить его при желании.