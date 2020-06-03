Кабинет Министров Украины утвердил должностные оклады глав, из заместителей и специалистов аппарата областных, районных, Киевского и Севастопольского городских советов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В частности, зарплата главы областного совета должна составить 19 тысяч 360 гривен, а главы районного совета — 15 тысяч 520 гривен.

При этом, первый заместитель главы облсовета будет получать 16 тысяч 940 гривен, а замглавы райсовета — 12 тысяч 125 гривен.

Напомним, что Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении самого низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.