Кабинет Министров Украины утвердил должностные оклады глав, из заместителей и специалистов аппарата областных, районных, Киевского и Севастопольского городских советов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В частности, зарплата главы областного совета должна составить 19 тысяч 360 гривен, а главы районного совета — 15 тысяч 520 гривен.
При этом, первый заместитель главы облсовета будет получать 16 тысяч 940 гривен, а замглавы райсовета — 12 тысяч 125 гривен.
Напомним, что Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении самого низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.
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Кабинет Министров Украины утвердил должностные оклады глав, из заместителей и специалистов аппарата областных, районных, Киевского и Севастопольского городских советов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В частности, зарплата главы областного совета должна составить 19 тысяч 360 гривен, а главы районного совета — 15 тысяч 520 гривен.
При этом, первый заместитель главы облсовета будет получать 16 тысяч 940 гривен, а замглавы райсовета — 12 тысяч 125 гривен.
Напомним, что Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении самого низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.