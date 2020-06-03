Пятого Президента Украины Петра Порошенко вновь вызывают на допрос в ГБР, на этот раз из-за записей разговоров с политиками других стран.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что Петр Порошенко вызывается в ГБР 10 июня на 11:00.

— В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.А. вызывается на 11:00 00 минут 10 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и должностных лиц иностранных государств, – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри.

Сам Петр Порошенко заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. С помощью втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.