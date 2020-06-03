Максим Бревда был советником у бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко

Представитель объединения бизнесменов «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут, но при этом рассказал, чем бы занялся на посту городского головы.

Об этом Максим Бревда рассказал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что в последнее время его часто спрашивают о политике, и заявил, что он пока не принял решение по поводу будущих местных выборов. Вероятно, Максим Бревда имеет ввиду местные выборы, которые пройдут осенью этого года.

Отметим, что этой теме Максим Бревда посвятил пять сториз в социальной сети.

Сначала Максим Бревда рассказал, что его смущает в политике и что он не хочет стать «пи…м».

«Последнее время усиливаются вопросы по поводу политики. На сегодня я не принял решение по поводу будущих выборов. Скорее нет, чем да. Хотя многие политики почему-то уже уверены, что я буду в этой гонке. Хлопцы рано паниковать. Что смущает? Ну автоматически я стану пи…м для многих знакомых и не знакомых. Я свободный человек, не люблю связанные руки. Вряд ли буду подчиняться партии. Не готов быть пи…м. Смущает одно, что реально понимаю, что если зайду, готов ломать всю систему в отличии от многих балтунов, за спиной множество реализованных проектов и опыта. Но, много но…», - написал Максим Бревда.

При этом, он отметил, что ему «смешно смотреть на людей, которые клянутся, что политика им неинтересна даже в страшных снах, а при первом шухере бегут, волосы назад».

«Мужики, ну вы хоть говорите что не знаете, или не решили. Ломятся они, спасатели города. Я только за максимум порядочных там людей, но зачем врать изначально. А как за меня разговор заходит, то сразу слышу, что я чуть ли не забил места во всех партиях и сплю на крыльце их офиса. Не гоните в отличии от вас, уже 3 раза говорил нет. И не я бегу с предложениями, - написал Максим Бревда.

Далее активист начал отвечать на анонимный вопрос о том, что он сделает в первую очередь для города, если станет мэром. Здесь Максим Бревда написал целый список задач, которыми бы он занялся. В первую очередь, это поддержка бизнеса. Описанные им мероприятия схожа идеей президента Владимира Зеленского о создании так называемых «инвестиционных нянь» для лоббирования интересов потенциальных инвесторов.

«Надеюсь, до этого не дойдет. Если бы сегодня спросили, то поверхностно ответил бы так: инвестиционный отдел по работе с быстрым развитием бизнеса, привлечением инвестиций, прозрачная работа с инвестором и его сопровождение вплоть до ускорения всех разрешений на коммуникации, ускорение и регулирование всех земельных вопросов. Четкие ограничения по вопросам соблюдения целевых назначений и сроков взятых на себя обязательств плюс разрыв всех земельных участков с предпринимателями, которые просто держат их за копейки или пытаются их перепродать. Четкие сроки, целевое назначение - нарушил, разрыв договоров и аукцион с следующим предпринимателем», - написал Максим Бревда.

Также он считает необходимым ввести в Николаеве единый стиль для наружной рекламы и построить большой спортивный комплекс, который бы объединил все виды спорта. Максим Бревда отметил, что у него уже есть готовый проект такого спорткомплекса. Он вспомнил и о проекте «Трасса здоровья», переработке мусора и решении других инфраструктурных проблем, для решения которых нужно «понимание и команда».

«Вопросы нормальной архитектуры, единый стиль городской рекламы (особенно центр города). Строительство большого спорткомплекса под все виды спорта (есть проект). Старт проекта с велодорожками, старт взял бы с парка победы (трасса здоровья, 4 год идет борьба). Экономическая и туристическая стратегия развития города. Переработка мусора, проблема разбитых дорог из-за трафика через город и решения этой проблемы, надо уменьшить количество фур в городе. Но самое важное наполнение бюджета, полная поддержка развития предпринимательства. Проблем много, не все так просто решить. Надо понимание и команда», - написал Максим Бревда.

Стоит отметить, что во время интервью НикВести лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій».

Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета.

— Я встречался с группой активистов-предпринимателей «МрійДій». Их там порядка 120 человек. Я говорю: «Ребята, вы можете коллегиально, от себя выделить кандидатов, которых вы гарантируете, их порядочность, доброчестность и профессионализм?». Они говорят: «Мы не знаем дайте нам неделю подумать, потому что нам нужно гарантировать своим именем целую организацию… Очень неплохо, когда есть ребята, которые неравнодушно относятся к своему городу и реализовывают конкретные проекты. Вот площадка (спортплощадка с Манганариевском сквере, - прим.), люди без городского бюджета сделали. Должны быть люди, которые это делали, в горсовете? 100% должны, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в ноябре 2017 года Максим Бревда вместе со спортсменами пришел к главе Николаевской ОГА Алексею Савченко с предложением подарить ему на День рождения Iphone 10. Встреча, на которой Савченко предложил разыграть этот телефон в конкурс е на лучшее стихотворение о Николаевской области, тогда транслировалась в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, почему для него важно, чтобы на очередных местных выборах в Николаеве появился новый городской голова, представляющий его политическую силу. В частности, это желание исправить ошибку и «закрыть гештальт», так как Давид Арахамия разочаровался в нынешнем мэре Николаева Александре Сенкевиче, которого поддерживал на прошлых выборах.