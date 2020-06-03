Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, почему для него важно, чтобы на очередных местных выборах в Николаеве появился новый городской голова, представляющий его политическую силу. В частности, это желание исправить ошибку и «закрыть гештальт», так как Давид Арахамия разочаровался в нынешнем мэре Николаева Александре Сенкевиче, которого поддерживал на прошлых выборах.

Об этом Давид Арахамия рассказал в интервью НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста о том, в каких отношениях сейчас находятся Давид Арахамия с мэром Николаева Александром Сенкевич, политик сказал. что «у них не отношений».

— Я не высказывал претензии лично. Ничего не происходит, у нас нет отношений. У меня главная претензия - это разочарование как избирателя. 5 лет «стратегия развития города», «мы решим ситуацию с собаками»… Вот знаете, мой юрист из Киева приехал, вышел на Соборную, и там ему разодрала штаны какая-то бродячая собака. Это просто человек первый раз приехал в Николаев. Это просто стыдно, стыдно на это смотреть. И я вспомнил, как 5 лет назад нам обещали, что за пару месяцев разберутся с собаками. Ни одного парка в городе. Имея миллиард или сколько на депозите, которые лежали 3 или 4 года - эти деньги, на мой взгляд, должны были быть потрачены на благоустройство города. Я понимаю, что есть группы влияния, и он зашел как мэр, имея маленькую фракцию «Самопомощи», конечно же он вынужден вступать в ситуативные союзы с этими ребятами, которые с другими интересами, скажем так. Поэтому, ему было очень трудно, ему нужно было найти какой-то политический компромисс и за это идти на какие-то уступки. Но, кого не спросишь, за 5 лет люди…. Частично, я думаю, процентов 25 за «Слугу народа» это голоса разочаровавшихся в мэре людей. Может быть не в мэре конкретно, а в городской власти. Они проголосовали, увидели, что ничего вокруг них, и хотят поменять все, - сказал Давид Арахамия.

Его главная претензия в Николаевскому городскому голове - это неэффективность Александра Сенкевича и невыполнение тех обещаний, которые тот давал во время выборов 5 лет назад.

— Я же ему не ментор, не советник. Я просто человек, который идеологически понимал, что тогда был выбор между Дятловым и Сенкевичем… Я нес ответственность. Я говорил, что я за то, чтобы был новый человек. Но если новый человек не смог? У меня нет к нему претензий к доброчестности. К неэффективности. У него, наверняка, есть 100 причин, почему не получилось. Я считаю, что он не реализовал те ожидания, которые на него были возложены избирателями, в том числе мной лично, сотрудниками моей организации и так далее. Чувствую ли я за это комплекс вины? Чувствую. Но я всегда был открыт, мне можно было позвонить в любой момент, и я бы включился. Я привозил в том числе и этих донором, привозил много иностранцев… В городе мало денег, экономика города в целом.. падает покупательская способность, если поговорить со всеми, кто занимается потребительским бизнесом. Единственный способ подкачать этот город - сюда нужно пускать чужие деньги, со стороны. Это могут быть иностранные деньги, могут быть с других регионов, другой бизнес, который будет сюда заходить и так далее. Никого за 5 лет практически не пустили. За исключением портов, которым в общем-то все равно, какая городская власть, они сами договариваются на центральном уровне и заходят. Это просто логистические пути, они сметают своим лобби все преграды. А вот простой небольшой бизнес не заходит в Николаев, хотя это полумиллионный город областного значения. Почему так? Потому что с кем не поговори, так скажут: «У вас просто там нет вертикали, нет гаранта». Деньги заходят либо под конкретную возможность, либо под чьи-то гарантии. Под чьи гарантии в этом городе может зайти бизнес?, - сказал Давид Арахамия.

Он убежден, что на будущих выборах николаевцы должны избрать нового городского голову. Отвечая на вопрос журналиста о том, какие у него мотивы спустя 5 лет снова участвовать в избирательном процессе в Николаеве, Давид Арахамия сказал, что это партийное задание «Слуги народа», а также его личное желание «исправить ошибку и закрыть гештальт».

Главный редактор "НикВести" Олег Деренюга и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

— — У меня просто разочарование, я считаю, что город достоин найти новую надежду, нового кандидата. Никаких личных мотивов, думаю Александр Федорович точно подтвердит, что у меня не было никакого вопроса, я ничего не попросил за эти 5 лет, у меня нет никаких интересов в Николаеве с точки зрения бизнеса. Первое - закрыть гештальт, исправить ошибку, я считаю, что это ошибка. Второе - понятное дело, партийное задание. Я в партии отвечаю, мы должны, «Слуги народа», показать изменения, это наши избиратели. У меня кровная заинтересованность в этом. Ну и третье, здесь живет мой старший сын, никуда не уезжает, и я хочу, чтобы он жил в нормальном городе. Это важно для многих людей. Потому что я вижу, что сегодня люди хотят детей отправлять учиться в другие города. И это плохо. Полумиллионный город, не может быть в полумиллионном городе, что люди хотят отправить куда-то учиться детей, на спорт их куда-то увезти в другое место, работать уехать тоже куда-нибудь из страны или в другой город. А тогда какой здесь магнит? Какой смысл состоявшемуся или человеку, который хочет состояться, если он не видит здесь никаких перспектив и возможностей?, - сказал Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос о том. в оппозиции ли сейчас партия «Слуга народа» к действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу, Давид Арахамия ответил отрицательно.

— Нет, абсолютно нет. Сегодня «Слуга народа», наверное, в наблюдении за Сенкевичем. Я бы так это сформулировать. Я не понимаю, почему «Слуга народа» как политическая сила должна быть в оппозиции. Сенкевич сейчас представитель какой-то политической силы? Он просто управленец, нанятый горожанами. Поэтому, если какие-то вещи неэффективны - я об этом открыто говорю. Если я говорю, что площадь - неплохой проект и людям он нравится - я об этом тоже открыто говорю. У нас условно нейтральная позиция. Если он сделает что-то плохое - мы об этом четко заявляем. Делает что-то хорошее - тоже заявляем, - сказал Давид Арахамия.

Давид Арахамия

Политик также ответил на вопрос о том, что кандидат в мэры Николаева от «Слуги народа» должен иметь персональный рейтинг и узнаваемость среди горожан. А потому партия будет проводить социсследование и измерять рейтинг потенциальных кандидатов от партии, чтобы выдвинуть наиболее сильного, который сможет победить в выборах. По его словам , имя будущего кандидата в мэры Николаева от «Слуги народа» станет известно в ближайшем будущем.

— На данный момент у нас нет решения, кто пойдет кандидатом от «Слуги народа», Мы ищем и спрашиваем. Мы не хотим просто вертикаль здесь: «Здравствуйте, из Киева мы решили, вот этот парень». Я ранее заявил, что в конце мая будут представлены кандидаты. По большей части Украины это так, а по Николаеву нет. Следующая неделя (текущая неделя, - прим.) сессионная, а через неделю, после сессионной, я приеду сюда, и мы закончим все эти переговоры. Я попросил все круги, с которыми встречался, выдвинуть своего делегата. Чтобы мы могли его оценить, посмотреть шансы, померить в том числе социологически. Есть рейтинг «Слуги народа», и должен быть персональный рейтинг у кандидата. И они тогда складываются, условно. Если у человека нет персонального рейтинга - тогда можно расчитывать только на рейтинг «Слуги народа». Если взять только рейтинг «Слуги народа», то, наверное, мы проходим во второй тур, но дальше будет сложно. Поэтому, нам нужен человек, имеющий персональный рейтинг. узнаваемость и уважение среди горожан, - сказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия рассказал, что бизнесмен Виталий Ким возглавит избирательный штаб «Слуги народа» в Николаеве на местных выборах, которые пройдут ближайшей осенью.

Напомним, глава «Слуги народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтоб официально представить Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.